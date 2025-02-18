الاحتلال يقتحم بلدة بيت ريما ومنزل الشيخ عكرمة صبري

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري بعد أمر باستدعائه لجلسة استماع بشأن إبعاده عن الأقصى.
واقتحمت قوات الاحتلال -أيضا- بلدة حوارة جنوب نابلس.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طولكرم ومخيميها
-
قصف إسرائيلي على منطقة المطار شرق رفح
-
تقرير أممي يقيّم الأضرار واحتياجات التعافي في غزة
-
خلافات إسرائيلية بشأن خطة ترامب لترحيل سكان غزة
-
مواجهات مع الاحتلال في الخليل
-
الجامعة العربية تشدد على رفض أطروحات تهجير الفلسطينيين
-
قناة إسرائيلية: ديرمر سيتولى إدارة مفاوضات المرحلة الثانية
-
الاحتلال يطلق قنابل الغاز جنوب نابلس