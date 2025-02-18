الاحتلال يقتحم بلدة بيت ريما ومنزل الشيخ عكرمة صبري

11:17 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. اضافة اعلان





كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري بعد أمر باستدعائه لجلسة استماع بشأن إبعاده عن الأقصى.



واقتحمت قوات الاحتلال -أيضا- بلدة حوارة جنوب نابلس.