الاحتلال يقتحم بلدة جنوب جنين ومقاومون يستهدفونه

وأضافت المصادر ان مقاومون يستهدفون القوات المقتحمة لبلدة سيلة الظهر شمالي الضفة الغربية بعبوات ناسفة.
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