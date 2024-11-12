 
الثلاثاء 2024-11-12 02:09 ص
 

الاحتلال يقتحم بلدة جنوب جنين ومقاومون يستهدفونه

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 02:00 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

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وأضافت المصادر ان مقاومون يستهدفون القوات المقتحمة لبلدة سيلة الظهر شمالي الضفة الغربية بعبوات ناسفة.

 
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