الاحتلال يقتحم بلدة طمون ويداهم عدة منازل في طوباس

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية من الجهة الشرقية، قادمة من بوابة عاطوف.
وفا
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