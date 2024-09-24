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الاحتلال يقتحم بلدة طمون ويداهم عدة منازل في طوباس

جنود الاحتلال أثناء اقتحام مدينة طوباس
جنود الاحتلال أثناء اقتحام مدينة طوباس
الثلاثاء، 24-09-2024 09:01 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية من الجهة الشرقية، قادمة من بوابة عاطوف.

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وأفادت  بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لمواطنين، ولم تسجل حالات اعتقال.

وفا

 
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