الاحتلال يقتحم بلدة قصرة قرب نابلس

07:12 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد محاصرته في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. اضافة اعلان





وقالت تلك المصادر إن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت شابا فلسطينيا مطاردا وأطلقت عليه النار في بلدة قصرة، وإنها ما زالت تطلق الرصاص بكثافة وتحاصر أحد المنازل هناك.



وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى بلدة قصرة، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.