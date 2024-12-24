الاحتلال يقتحم طولكرم

وأضافت المصادر أن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال حدثت خلال اقتحام محيط مخيم العين غرب نابلس بالضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إن جيش الاحتلال يداهم منزلا خلال اقتحام شارع 15 بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
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