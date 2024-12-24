 
الثلاثاء 2024-12-24 02:46 ص
 

الاحتلال يقتحم طولكرم

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 02:27 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال حدثت خلال اقتحام محيط مخيم العين غرب نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إن جيش الاحتلال يداهم منزلا خلال اقتحام شارع 15 بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
 
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