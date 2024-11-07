 
الخميس 2024-11-07 02:42 ص
 

الاحتلال يقتحم عدة بلدات شمالي طولكرم بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 07-11-2024 02:25 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عددا من قرى شمالي مدينة طولكرم، بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، أن 11 آلية عسكرية اقتحمت بلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم عدة بلدات شمالي طولكرم بالضفة

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمالي القدس المحتلة

ارشيفية

فلسطين إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في اليامون قرب جنين

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يستهدف "للمرة السادسة" تجمعا لجيش الاحتلال

علم العراق

عربي ودولي العراق يؤكد أن أراضيه لن تُستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود" في إطار التوتر الإقليمي

ارشيفية

أخبار محلية أنشطة متنوعة بمراكز شبابية بمحافظة إربد

ارشيفية

عربي ودولي 4 نواب من أصول عربية يحتفظون بمقاعدهم في الكونغرس الأميركي

كاميلا هاريس

عربي ودولي كامالا هاريس تلقي خطاب الهزيمة



 


الأكثر مشاهدة