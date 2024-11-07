الاحتلال يقتحم عدة بلدات شمالي طولكرم بالضفة

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عددا من قرى شمالي مدينة طولكرم، بالضفة الغربية. اضافة اعلان





وذكرت مصادر ، أن 11 آلية عسكرية اقتحمت بلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.