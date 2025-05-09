الاحتلال يقتحم عدة قرى جنوب نابلس

وأفادت مصادر أمنية ، بأن جيش الاحتلال اقتحم بآلياته العسكرية أحياء عدة من قرى قصرة، وبيتا، واللبن الشرقية، وتجول في عدد من أحيائها دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.
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