الاحتلال يقتحم عدة قرى جنوب نابلس

10:39 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730387 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، قرى قصرة، وبيتا، واللبن الشرقية جنوب نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية ، بأن جيش الاحتلال اقتحم بآلياته العسكرية أحياء عدة من قرى قصرة، وبيتا، واللبن الشرقية، وتجول في عدد من أحيائها دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.