الجمعة 2025-05-09 11:41 ص
 

الاحتلال يقتحم عدة قرى جنوب نابلس

مركبات عسكرية إسرائيلية
مركبات عسكرية إسرائيلية
 
الجمعة، 09-05-2025 10:39 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، قرى قصرة، وبيتا، واللبن الشرقية جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية ، بأن جيش الاحتلال اقتحم بآلياته العسكرية أحياء عدة من قرى قصرة، وبيتا، واللبن الشرقية، وتجول في عدد من أحيائها دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.
 
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