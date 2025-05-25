الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في رام الله

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: بلعين، ونعلين، وصفا، وكفر نعمة، والمغير، ومخيم الجلزون للاجئين دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
وفا
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