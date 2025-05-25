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الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في رام الله

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-05-2025 09:46 ص
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: بلعين، ونعلين، وصفا، وكفر نعمة، والمغير، ومخيم الجلزون للاجئين دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفا
 
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