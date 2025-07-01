الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تقتحم -أيضا- قرية صرة غربي نابلس شمال الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم جنوبي الضفة، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة.
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