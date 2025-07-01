الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين

02:56 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736339 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تقتحم -أيضا- قرية صرة غربي نابلس شمال الضفة الغربية.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم جنوبي الضفة، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة.