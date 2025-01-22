 
الأربعاء 2025-01-22 07:40 م
 

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
الأربعاء، 22-01-2025 07:28 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي كفر عين وقراوة بني زيد، وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وبلدة ترمسعيا شمال شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
 
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