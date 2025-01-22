الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في رام الله

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي كفر عين وقراوة بني زيد، وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وبلدة ترمسعيا شمال شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
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