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الاحتلال يقتحم قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 08:05 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية أم سلمونة، جنوب بيت لحم. اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها وهم : إبراهيم حسن طقاطقة، وعماد طقاطقة، دون أن يتم التبليغ عن اعتقالات. 

وفا
 
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