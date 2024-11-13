الاحتلال يقتحم قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها وهم : إبراهيم حسن طقاطقة، وعماد طقاطقة، دون أن يتم التبليغ عن اعتقالات.
وفا
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