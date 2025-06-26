الاحتلال يقتحم قرية العروج جنوب بيت لحم ويعتقل أكثر من 20 فلسطينياً

ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة مداهمات يومية تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد في الاعتقالات والانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
غارات عنيفة على جباليا وخان يونس توقع شهداء وجرحى
-
5 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في خان يونس
-
نتنياهو يصدر أمرا بالتدخل عسكريا لمنع نجاح عشائر غزة في تأمين المساعدات
-
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في نابلس
-
7 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة
-
5 شهداء بغارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس
-
حماس تدعو لتشكيل لجان حماية للتصدي لهجمات المستوطنين بالضفة
-
مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة شرق رام الله