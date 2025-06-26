الاحتلال يقتحم قرية العروج جنوب بيت لحم ويعتقل أكثر من 20 فلسطينياً

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قرية العروج الواقعة جنوب شرق محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 مواطناً فلسطينياً. اضافة اعلان





ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة مداهمات يومية تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد في الاعتقالات والانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين.

