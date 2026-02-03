الاحتلال يقتحم قرية المغير شرقي رام الله

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، وسط إطلاق لقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما احتجزت أحد الشبان خلال الاقتحام، وأطلقت سراحه لاحقا.
-
