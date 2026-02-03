الثلاثاء 2026-02-03 01:36 ص

الاحتلال يقتحم قرية المغير شرقي رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الثلاثاء، 03-02-2026 12:00 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قرية المغير شمال شرقيّ رام الله.

اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، وسط إطلاق لقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما احتجزت أحد الشبان خلال الاقتحام، وأطلقت سراحه لاحقا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

فلسطين أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها في غزة

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله

إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل

فلسطين إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يقتحم قرية المغير شرقي رام الله

القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية

أخبار محلية القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : العثور على عظام بشرية داخل مغارة

ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه

أخبار محلية جمعية عَون الثقافية تحتفل بعيد ميلاد الملك

فاعليات في الزرقاء تؤكد وقوفها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة الفكر المتطرف

أخبار محلية ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه



 






الأكثر مشاهدة