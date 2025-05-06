الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا

05:30 م

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم الجلزون للاجئين، شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. اضافة اعلان





وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم الجلزون بعدة آليات وقوة راجلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



وبالتزامن مع الاقتحام، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون، وأغلقته أمام حركة مركبات الفسطينيين.