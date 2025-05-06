الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم الجلزون بعدة آليات وقوة راجلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
وبالتزامن مع الاقتحام، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون، وأغلقته أمام حركة مركبات الفسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله
-
تحليلات إسرائيلية: خطة الاحتلال قد تُغرق الجيش في مستنقع دائم
-
الأونروا: مئات الآلاف بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام
-
أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال النصيرات وخانيونس
-
صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" بعد تشخيص خاطئ
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس
-
جيش الاحتلال : الهجوم على غزة سيشمل تهجيرا داخليا لغالبية السكان
-
6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط غزة