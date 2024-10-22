الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل عددا من الفلسطينيين

وأفادت مصادر، باقتحام الاحتلال مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، واعتقال العديد من الشبان والاعتداء على آخرين، بينما تم إلحاق أضرار بمحتويات بعض المنازل.
ويستمر الاحتلال بتنفيذ حملات الاعتقال في كافة مدن الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي .
فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة وسط صمت عالمي لما يجري من مجازر إبادة وتهجير لأهالي قطاع غزة .
وفا
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