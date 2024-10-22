 
الثلاثاء 2024-10-22 09:26 ص
 
 

الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل عددا من الفلسطينيين

أرشيفية من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العروب
أرشيفية من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العروب
الثلاثاء، 22-10-2024 08:04 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، باقتحام الاحتلال مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، واعتقال العديد من الشبان والاعتداء على آخرين، بينما تم إلحاق أضرار بمحتويات بعض المنازل.

ويستمر الاحتلال بتنفيذ حملات الاعتقال في كافة مدن الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي .

فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة وسط صمت عالمي لما يجري من مجازر إبادة وتهجير لأهالي قطاع غزة .

وفا
 
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