 
الجمعة 2025-03-07 02:01 ص
 

الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوبي الخليل

الاحتلال
الاحتلال
 
الجمعة، 07-03-2025 01:46 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان
 
 
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