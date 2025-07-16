الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل واندلاع مواجهات

وذكرت تقارير صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مخيم الفوار، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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