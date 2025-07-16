الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل واندلاع مواجهات

05:12 م

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم الفوار جنوب الخليل، وسط اندلاع مواجهات. اضافة اعلان





وذكرت تقارير صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مخيم الفوار، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.







