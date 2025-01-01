الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم عددا من المنازل

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة برفقة جرافة عسكرية، وانتشرت في عدة حارات داخل المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها.
وفا
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