 
الأربعاء 2025-01-01 11:33 ص
 

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم عددا من المنازل

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرق نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة برفقة جرافة عسكرية، وانتشرت في عدة حارات داخل المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها.

وفا
 
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