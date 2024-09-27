 
الجمعة 2024-09-27 12:19 م
 
 

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الجمعة، 27-09-2024 12:13 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط اشتباكات مع مقاومين.اضافة اعلان


ومخيم بلاطة يعدّ أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بني على أرض ضيقة مساحتها 0.25 كيلومتر مربع، ويعد أحد أكثر مخيمات الضفة كثافة، إذ بلغ عدد سكانه عام 2023 أكثر من 23 ألف لاجئ فلسطيني، حسب الموقع الرسمي للأونروا، بينما كان يضم نحو 5 آلاف لاجئ عند تأسيسه، ثم تزايد عدد سكانه بحلول 1995، حيث أصبح نحو 16 ألف نسمة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصعيده المستمر في أنحاء الضفة، وذلك من خلال حملات التوغل والاعتقالات، وهذا أسفر عن استشهاد أكثر من 683 فلسطينيا حتى اللحظة.
 
gnews

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