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الاحتلال يقتحم مدرسة حارس ويحتجز الطلبة والمعلمين

الاحتلال يحتجز معلمين وطلبة في أحد المدارس في الضفة
الاحتلال يحتجز معلمين وطلبة في أحد المدارس في الضفة
الإثنين، 23-09-2024 10:38 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدرسة الذكور في قرية حارس غرب سلفيت، واحتجزت طلبتها والكادر التعليمي.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سماره ، بأن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها للقرية لليوم الثاني، وقامت بالتنكيل بالمواطنين وتفتيش منازلهم، واحتجزت منذ مساء أمس ما يقارب 70 مواطنا غالبيتهم أطفال.

وقال سماره إن قوات الاحتلال أعاقت العملية التعليمية، حيث اقتحمت المدارس ومنعت المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم واحتجزت عددا منهم.

وفا
 
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