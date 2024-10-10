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الاحتلال يقتحم مدينة الخليل

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 12:25 م
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية المدخل الشمالي "راس الجورة" بمدينة الخليل، وانتشرت على الطرقات في محيط منازل المواطنين في منطقة دائرة السير، ما أدى إلى إعاقة حركتهم، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفا
 
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