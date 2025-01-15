الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة مسجد عثمان.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها: حسن نواورة، وخليل نواورة، والأسير المحرر فادي الهريمي، ومنزل لعائلة حجازي في منطقة شارع الصف، وآخر لعائلة الكامل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الهدنة في غزة باتت وشيكة.. والوسطاء ينتظرون خرائط إسرائيلية
-
57 شهيدا بغزة في يوم واحد
-
مسؤولون أميركيون: خلافات إسرائيل وحماس قد لا تعرقل الصفقة
-
وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا رغبة حقيقية بإبرام اتفاق حول المحتجزين في غزة
-
18 شهيدا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في دير البلح ورفح
-
قيادي بكتيبة جنين: الاحتلال استهدف عددا من الأطفال بالمخيم
-
الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت بالأغوار الشمالية الفلسطينية
-
5 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جنين