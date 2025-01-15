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الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة مسجد عثمان.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها: حسن نواورة، وخليل نواورة، والأسير المحرر فادي الهريمي، ومنزل لعائلة حجازي في منطقة شارع الصف، وآخر لعائلة الكامل، دون أن يبلغ عن اعتقالات. 

وفا
 
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