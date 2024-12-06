الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان ويعتقل عددا كبيرا من الموجودين فيه

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وطردت الطواقم الطبية والمرضى، واعتقلت عددا كبيرا من الموجودين فيه. اضافة اعلان





وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان مما أدى لارتقاء عدد من الفلسطينيين ولإصابة آخرين، في وقت اقتحمت فيه المستشفى وطردت الطواقم الطبية والمرضى، واعتقلت عددا من الموجودين فيه.



ويعيش أهالي بيت لاهيا على وقع قصف الاحتلال وإبادة جماعية وتجويع وحصار، واضطر الآلاف منهم إلى النزوح بعد اقتحام جيش الاحتلال لمراكز الإيواء واشتداد العملية العسكرية المستمرة منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.