الاحتلال يقتحم منازل أسرى فلسطينيين يرتقب إطلاق سراحهم

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الوكيل الإخباري- اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل بالقدس الشرقية، تعود لأسرى فلسطينيين مرتقب الإفراج عنهم اليوم الاثنين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وقال مركز حقوقي فلسطيني، في بيان عبر فيسبوك، إن "قوات إسرائيلية تحاصر منزل الأسيرة المقدسية زينة بربر، في حي رأس العامود (وسط القدس)".



وأوضح أنه "من المقرر الإفراج عن الأسيرة بربر، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى".