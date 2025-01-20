الاحتلال يقتحم منازل أسرى فلسطينيين يرتقب إطلاق سراحهم

وقال مركز حقوقي فلسطيني، في بيان عبر فيسبوك، إن "قوات إسرائيلية تحاصر منزل الأسيرة المقدسية زينة بربر، في حي رأس العامود (وسط القدس)".
وأوضح أنه "من المقرر الإفراج عن الأسيرة بربر، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى".
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