الاحتلال يقتحم مناطق عدة في بيت لحم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تقوع جنوب شرق رام الله، ودار صلاح وزعترة شرقا، وبيت فجار جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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