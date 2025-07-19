الاحتلال يقتحم مناطق عدة في بيت لحم

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تقوع جنوب شرق رام الله، ودار صلاح وزعترة شرقا، وبيت فجار جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.