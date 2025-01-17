الاحتلال يقتحم نابلس ومخيما بأريحا

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الجمعة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك بعيد اقتحامها مخيم عسكر الجديد بالمدينة. اضافة اعلان





كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا، بحسب المصادر نفسها.