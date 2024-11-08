الاحتلال يقتحم نابلس

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم الجمعة، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من حاجز بيت فوريك. اضافة اعلان





كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.



وبالتزامن قالت مصادر للجزيرة إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل جنوبي الضفة.