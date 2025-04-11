الاحتلال يقتحم نابلس

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية وتحاصر منازل فيها.
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