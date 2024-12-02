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الاحتلال يقتلع 150 شجرة زيتون في قرية المنيا شرق بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإثنين، 02-12-2024 12:14 م
الوكيل الإخباري- اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا، شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال، اقتلعت نحو 150 شجرة زيتون في منطقة البقعة غرب القرية، على جانب الشارع الرئيسي، الذي يربط بيت لحم بريفها الشرقي.

ويعيش أهالي قرية المنيا تحت وطأة خطر مزدوج يجمع بين عنف المستعمرين وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهجيرهم من أراضيهم.

وتمتد أراضي القرية إلى برية المنيا التي تصل حدودها إلى البحر الميت، والتي تقدر مساحتها بعشرات آلاف الدونمات، وأصبحت في الآونة الأخيرة هدفا لمحاولات استيلاء المستعمرين، الذين يسعون إلى شق طريق استعماري يعزل القرية عن محيطها ويخدم ربط المستعمرات ببعضها.

وأغلقت سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جميع مداخل القرية، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة السكان، فبات الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو مناطق الرعي شبه مستحيل.

وبحسب، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستعمرون 407 اعتداءات خلال موسم قطف ثمار الزيتون الماضي، أسفرت عن تدمير 3910 أشجار زيتون، كما سجلت في الفترة ذاتها 29 عملية قطع وتكسير للأشجار و15 حالة سرقة للمعدات الزراعية.

وفا
 
gnews

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