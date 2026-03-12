الاحتلال يقرر إبقاء المسجد الأقصى مغلقا غدا الجمعة

الوكيل الإخباري-قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإبقاء على إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه غدا، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وفقا لما أفادت به محافظة القدس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى، ويمنع المصلين من أداء الصلاة فيه، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس.



وكانت محافظة القدس حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.