الخميس 2025-05-08 01:52 م
 

الاحتلال يقرر إغلاق 6 مدارس للأونروا بالقدس

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدارس مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة وعلقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وإغلاقها، وطالبت الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورًا، مع دخول قرار إغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا حيز التنفيذ.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس، في بيان اليوم الخميس، إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وساحاتها وسط حالة من التوتر الشديد وخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين، في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت في 8 نيسان الماضي، 3 مدارس في مخيم شعفاط ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز قرارًا يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد تاريخ 8 أيار الحالي، بمن فيهم المديرون والمعلمون والموظفون وأولياء الأمور.

وكانت وكالة "الأونروا" قد قالت إن تنفيذ الاحتلال لقراره بإغلاق المدارس الستة سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بترا
 
gnews

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