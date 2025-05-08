الاحتلال يقرر إغلاق 6 مدارس للأونروا بالقدس

وقالت محافظة القدس، في بيان اليوم الخميس، إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وساحاتها وسط حالة من التوتر الشديد وخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين، في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت في 8 نيسان الماضي، 3 مدارس في مخيم شعفاط ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز قرارًا يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد تاريخ 8 أيار الحالي، بمن فيهم المديرون والمعلمون والموظفون وأولياء الأمور.
وكانت وكالة "الأونروا" قد قالت إن تنفيذ الاحتلال لقراره بإغلاق المدارس الستة سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وقد أقر الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بترا
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