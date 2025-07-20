الاحتلال يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس المحتلة

ويشمل القرار، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، منازل ومحالّ تجارية تقع على طريق باب السلسلة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، دون أن يتم توضيح تفاصيل محددة حول عدد العقارات أو أصحابها، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد صدر القرار عشية استقالة بروش، التي جاءت في سياق خلافات بين أحزاب "الحريديم" والحكومة بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
وبرر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967"، مدّعيًا أن جميع ممتلكات ما يسمى "الحي اليهودي" تم الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله، لكنه أقر بأن القرار الحالي لم يُنفذ بعد على الأرض، رغم شموله ضمن خريطة الاستيلاء الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
34 شهيدا غرب مدينة غزة
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
-
استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في غزة
-
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان دير البلح وقاطني الخيام
-
الأونروا: سلطات الاحتلال تجوع الفلسطينيين في غزة من بينهم مليون طفل
-
تحليق منخفض لطائرات الاحتلال الحربية في غزة
-
شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدينة غزة وشمالي القطاع
-
قصف مدفعي متواصل شرقي مدينة غزة