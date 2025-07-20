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الاحتلال يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس المحتلة

طريق باب السلسلة
طريق باب السلسلة
 
الأحد، 20-07-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر وزير القدس والتراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مئير بروش، قرارًا بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة.اضافة اعلان


ويشمل القرار، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، منازل ومحالّ تجارية تقع على طريق باب السلسلة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، دون أن يتم توضيح تفاصيل محددة حول عدد العقارات أو أصحابها، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد صدر القرار عشية استقالة بروش، التي جاءت في سياق خلافات بين أحزاب "الحريديم" والحكومة بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وبرر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967"، مدّعيًا أن جميع ممتلكات ما يسمى "الحي اليهودي" تم الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله، لكنه أقر بأن القرار الحالي لم يُنفذ بعد على الأرض، رغم شموله ضمن خريطة الاستيلاء الإسرائيلية.
 
 
gnews

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