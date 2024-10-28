الاحتلال يقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على مدرسة “أسماء” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (أونروا) في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وزعم أدرعي، أن الغارة “استهدفت عددا من مخربي حماس الذين استخدموا المدرسة كمجمع قيادة وسيطرة”.
وأضاف أن من بين المستهدفين “قائد خلية وثلاثة مسلحين آخرين في الجناح العسكري لحماس”.
وادعى أن بعض الصحفيين الذين أصيبوا بالهجوم “كانوا يعملون أعضاء في جهاز الدعاية لحركة حماس ولم يكونواً هدفاً للغارة”.
وكالات
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