 
الإثنين 2024-10-28 10:12 ص
 

الاحتلال يقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

فلسطينيون ينتشلون جثمان أحد الشهداء بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة
فلسطينيون ينتشلون جثمان أحد الشهداء بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة
الإثنين، 28-10-2024 09:07 ص
الوكيل الإخباري-  أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بقصف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة غزة، بزعم استخدامها من قبل حركة حماس كمجمع قيادة وسيطرة.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على مدرسة “أسماء” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (أونروا) في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وزعم أدرعي، أن الغارة “استهدفت عددا من مخربي حماس الذين استخدموا المدرسة كمجمع قيادة وسيطرة”.

وأضاف أن من بين المستهدفين “قائد خلية وثلاثة مسلحين آخرين في الجناح العسكري لحماس”.

وادعى أن بعض الصحفيين الذين أصيبوا بالهجوم “كانوا يعملون أعضاء في جهاز الدعاية لحركة حماس ولم يكونواً هدفاً للغارة”.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

مضبوطات في العملية

أخبار محلية لها ارتباطات إقليمية.. معلومات امنية توقع بخلية جُرمية لتهريب المخدرات والاسلحة في الأردن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن يدعو إلى التحقيق بـ"المخالفات الانتخابية" بعد فوز الحزب الحاكم في جورجيا

تعبيرية

فلسطين يلين تحث نتنياهو على عدم تدمير الاقتصاد الفلسطيني

ا

عربي ودولي بيونغ يانغ تؤكد مسؤولية سيئول عن إرسال طائرة مسيّرة إلى أجوائها

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على الذهب محلياً.. وغرام 21 يصل إلى 55.8 ديناراً

من تواجد وفد الهيئة المستقلة في أوزبكستان

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان

تعبيرية

تكنولوجيا كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على واتساب؟ .. خطوة بخطوة

فلسطينيون ينتشلون جثمان أحد الشهداء بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

فلسطين الاحتلال يقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة



 


الأكثر مشاهدة