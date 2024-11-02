الاحتلال يقر بمقتل جنود في معارك شمال غزة

-
أخبار متعلقة
-
بلدية عكا تعلن استمرار التعليم عن بعد بسبب الأوضاع الأمنية
-
إصابة 3 أطفال باستهداف الاحتلال خيمة تطعيم اطفال شمال غزة
-
البرلمان العربي يجدد استنكاره لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
-
مستوطنون نفذوا 113 اعتداء بالضفة منذ منتصف أكتوبر
-
مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية بجنوب الضفة
-
بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة غزة باستثناء الشمال
-
الأورومتوسطي: إسرائيل تعمل على تطبيق خطة تفريغ شمال غزة على أرض الواقع
-
الأمم المتحدة: قتل الصحفيين في غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود