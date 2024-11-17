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الاحتلال يقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 17-11-2024 11:26 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، بعد مقتل جنديين إسرائيليين في بيت لاهيا، إنه تم شن 10 غارات واستخدام أطنان من المتفجرات.

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وذكرت القناة أن المقاوِم الذي قتل الجنديين خرج من نفق تحت الأرض وقتلهما من مسافة قريبة.

 
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