الاحتلال يقصف خيمة نازحين بخان يونس

وأكدت مصادر طبية للجزيرة استشهاد 28 إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
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