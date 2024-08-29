الاحتلال يقصف خيمة نازحين بخان يونس

02:21 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701245 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بارتقاء شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس. اضافة اعلان





وأكدت مصادر طبية للجزيرة استشهاد 28 إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.