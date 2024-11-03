الاحتلال يقصف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية ان الاحتلال قصف طابق الأطفال وقسم الحضانة وخزانات المياه في المستشفى.

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وبين انه نتج عن القصف 6 اصابات في الطابق الثالث المخصص للأطفال بالمستشفى مشيرا الى ان المستشفى في حالة انهيار شبه كامل.