الإثنين 2025-03-24 12:23 ص
 

الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة
ارشيفية
 
الإثنين، 24-03-2025 12:09 ص
الوكيل الإخباري-   قصف الاحتلال ، مساء الاحد ، مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان


واستهدف القصف الطابق الثاني المخصص لاستقبال الحالات الطارئة.

واشارت الانباء الاولية لارتقاء عدد من الشهداء جراء القصف
 
 
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