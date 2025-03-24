الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

واستهدف القصف الطابق الثاني المخصص لاستقبال الحالات الطارئة.
واشارت الانباء الاولية لارتقاء عدد من الشهداء جراء القصف
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