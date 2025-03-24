الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

12:09 ص

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الوكيل الإخباري- قصف الاحتلال ، مساء الاحد ، مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





واستهدف القصف الطابق الثاني المخصص لاستقبال الحالات الطارئة.



واشارت الانباء الاولية لارتقاء عدد من الشهداء جراء القصف