الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان

11:03 م

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الوكيل الإخباري- ذكر مراسل الجزيرة اليوم الثلاثاء أن مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا تعرض لقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأضاف أن قوات الاحتلال تحاصر مدارس أبو تمام التي تؤوي نازحين في وسط بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، مشيرا إلى أن سكان بيت لاهيا المحاصرين يواجهون خطرا شديدا بسبب اشتداد القصف.