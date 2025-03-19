الاحتلال يقصف مقرا للأمم المتحدة بدير البلح ومقتل موظف أجنبي

وأشارت مصادر فلسطينية، الى أن طائرات الاحتلال قصفت مقرا للأمم المتحدة في دير البلح، ما اسفر عن مقتل احد الموظفين الدوليين وإصابة خمسة آخرين.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه قد وصل لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح 5 إصابات بليغة من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في دير البلح.
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