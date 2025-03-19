الاحتلال يقصف مقرا للأمم المتحدة بدير البلح ومقتل موظف أجنبي

الوكيل الإخباري- قتل موظف اجنبي وأصيب آخرون جراء قصف احد مقرات الأمم المتحدة في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأشارت مصادر فلسطينية، الى أن طائرات الاحتلال قصفت مقرا للأمم المتحدة في دير البلح، ما اسفر عن مقتل احد الموظفين الدوليين وإصابة خمسة آخرين.