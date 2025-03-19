 
الأربعاء 2025-03-19 04:03 م
 

الاحتلال يقصف مقرا للأمم المتحدة بدير البلح ومقتل موظف أجنبي

غزة
غزة
 
الأربعاء، 19-03-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-    قتل موظف اجنبي وأصيب آخرون جراء قصف احد مقرات الأمم المتحدة في دير البلح وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأشارت مصادر فلسطينية، الى أن طائرات الاحتلال قصفت مقرا للأمم المتحدة في دير البلح، ما اسفر عن مقتل احد الموظفين الدوليين وإصابة خمسة آخرين.


وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه قد وصل لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح 5 إصابات بليغة من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في دير البلح.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فا

منوعات لإنقاذ زواجها.. ممرضة تقتل بناتها الثلاث في أثينا

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 24 جريحا أصيبوا بالقصف الاسرائيلي

أرشيفية للعاصمة عمان

الطقس متى يبدأ فصل الربيع في الاردن ؟

cfgj

أخبار الشركات فندق Signia by Hilton Amman يرحب بضيوفه في ليالي سحور رمضانية مميزة

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف مقرا للأمم المتحدة بدير البلح ومقتل موظف أجنبي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قرارات هامة حول استخدام المركبات في توصيل الطلبات بالاردن

ةا

فن ومشاهير تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل "الغاوي"

صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة

أخبار محلية صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة



 
 




الأكثر مشاهدة