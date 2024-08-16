الاحتلال يلقي منشورات لإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح

الوكيل الإخباري- القى جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منشورات تطالب بإخلاء أحياء شمال خان يونس وشرق دير البلح، استعدادا لعملية عسكرية.



وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته، أن البلوكات 89، 2356 أصبحت خارج المنطقة "الإنسانية"، داعيا كل السكان والنازحين في بلوكات 89، 36، 125، 127، 126، 2356 في حارات شرقي دير البلح، القرارة، المواصي، الجلاء، مدينة حمد والنصر إلى الإخلاء.