الاحتلال يلقي منشورات لإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته، أن البلوكات 89، 2356 أصبحت خارج المنطقة "الإنسانية"، داعيا كل السكان والنازحين في بلوكات 89، 36، 125، 127، 126، 2356 في حارات شرقي دير البلح، القرارة، المواصي، الجلاء، مدينة حمد والنصر إلى الإخلاء.
ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن الاحتلال قرر تضييق نطاق "المنطقة الإنسانية" التي حددها سابقا، ويطلب من سكان عدة مناطق في جنوب قطاع غزة بالإخلاء.
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