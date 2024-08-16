 
الجمعة 2024-08-16 02:20 م
 


الاحتلال يلقي منشورات لإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح

خان يونس
خان يونس




 

الجمعة، 16-08-2024 01:20 م

الوكيل الإخباري-    القى جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منشورات تطالب بإخلاء أحياء شمال خان يونس وشرق دير البلح، استعدادا لعملية عسكرية.


وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته، أن البلوكات 89، 2356 أصبحت خارج المنطقة "الإنسانية"، داعيا كل السكان والنازحين في بلوكات 89، 36، 125، 127، 126، 2356 في حارات شرقي دير البلح، القرارة، المواصي، الجلاء، مدينة حمد والنصر إلى الإخلاء.


ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن الاحتلال قرر تضييق نطاق "المنطقة الإنسانية" التي حددها سابقا، ويطلب من سكان عدة مناطق في جنوب قطاع غزة بالإخلاء.

gnews

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فلسطين الاحتلال يلقي منشورات لإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح

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