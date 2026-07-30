الخميس 2026-07-30 09:34 م

الاحتلال يمدد إغلاق مخيمات فلسطينية ويواصل حملات الدهم والاعتقالات بالضفة

مدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 أيلول المقبل. وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين،
ارشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 09:03 م
الوكيل الإخباري-   مدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 أيلول المقبل.اضافة اعلان


وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، في بيان، إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يوم واحد من انتهاء سريان الأوامر السابقة، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 تموز الجاري، وتنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها، إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود.

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مخيم جنين منذ كانون الثاني 2025، قبل أن يوسعها لاحقًا لتشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث ينفذ عمليات اقتحام وهدم وتجريف للمنازل والبنية التحتية، ما أدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين.

ويأتي تمديد أوامر الإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم، بالتزامن مع تواصل عمليات الهدم داخل المخيمات، وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقالات الميدانية في عدد من محافظات الضفة الغربية، حيث أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن القوات اقتحمت مناطق في نابلس وقلقيلية وطولكرم والخليل وبيت لحم، واعتقلت 19 فلسطينيًا بعد مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.

وتركزت العمليات العسكرية في بلدة تل جنوب غرب نابلس، حيث خضع عشرات الشبان لتحقيقات ميدانية واحتُجزوا لساعات داخل المنازل، بالتزامن مع مواصلة الاحتلال شق طرق استيطانية، والاستيلاء على أراضٍ زراعية، وتشديد الإغلاقات حول عدد من المخيمات والبلدات، لا سيما في جنين وطولكرم ومخيم نور شمس.
 
 


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