الاحتلال يمسح منزلي مطلقي النار في قرية تل تمهيدا لإغلاقهما وهدمهما

وقال الجيش في بيانه، إن العملية جاءت خلال نشاط ميداني في المنطقة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن أحد المنفذين قتل فور تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الرائد يوفال عزرا ورقيب الاحتياط بنياهو مالت، بينما اعتقل المنفذ الثاني لاحقا في نابلس.
وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن "القرار بشأن الإغلاق المؤقت سيتخذ وفق التوصيات الأمنية والإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة".
وكان جيش الاحتلال قد فرض حصارا عسكريا مشددا وشاملا على بلدة تل، تخلله إغلاق للمداخل ونصب حواجز عسكرية تطوق محيط محافظة نابلس، وشن حملة اعتقالات واسعة شملت دهم نحو 70 منزلا في البلدة، واعتقال قرابة 50 فلسطينيا.
كما شن حملة دهم واعتقالات واسعة شملت عددا من قرى وبلدات الضفة الغربية ضمن حملة عسكرية واسعة انطلقت فجر السبت.
-
أخبار متعلقة
-
73,317 شهيدا و173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتحم مناطق في الضفة الغربية
-
"التعاون الإسلامي" تستنكر تصاعد جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين
-
إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم
-
الخارجية الفلسطينية تدين عملية إطلاق النار التي نفذها مستوطنون في قرية تل غرب نابلس
-
استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في إطلاق نار جنوب غرب نابلس
-
مرصد عالمي: ثلثا سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام
-
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس وجنين