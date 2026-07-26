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الاحتلال يمسح منزلي مطلقي النار في قرية تل تمهيدا لإغلاقهما وهدمهما

الاحتلال يمسح منزلي مطلقي النار في قرية تل تمهيدا لإغلاقهما وهدمهما
الاحتلال يمسح منزلي مطلقي النار في قرية تل تمهيدا لإغلاقهما وهدمهما
 
الأحد، 26-07-2026 07:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ، بالتعاون مع جهاز الشاباك، أعمال مسح هندسي لمنزلي الفلسطينيين اللذين أطلقا النار في قرية تل قرب نابلس، تمهيدا لإغلاقهما مؤقتا ثم هدمهما لاحقا.اضافة اعلان


وقال الجيش في بيانه، إن العملية جاءت خلال نشاط ميداني في المنطقة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن أحد المنفذين قتل فور تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الرائد يوفال عزرا ورقيب الاحتياط بنياهو مالت، بينما اعتقل المنفذ الثاني لاحقا في نابلس. 

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن "القرار بشأن الإغلاق المؤقت سيتخذ وفق التوصيات الأمنية والإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة".

وكان جيش الاحتلال قد فرض حصارا عسكريا مشددا وشاملا على بلدة تل، تخلله إغلاق للمداخل ونصب حواجز عسكرية تطوق محيط محافظة نابلس، وشن حملة اعتقالات واسعة شملت دهم نحو 70 منزلا في البلدة، واعتقال قرابة 50 فلسطينيا.

كما شن حملة دهم واعتقالات واسعة شملت عددا من قرى وبلدات الضفة الغربية ضمن حملة عسكرية واسعة انطلقت فجر السبت.
 
 


gnews

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