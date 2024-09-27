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الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل لليوم الـ16

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 27-09-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري-    تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ16 على التوالي، منع رفع أذان صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي في بيان له اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي منذ 16 يوما، وذلك للسماح للمستوطنين المتطرفين اليهود بأداء طقوس تلمودية في الجزء المغتصب من الحرم الإبراهيمي الشريف حيث تقع غرفة الأذان.


وأشار الرجبي إلى أن الاحتلال يشدد من إجراءاته على بوابات الحرم، والحواجز العسكرية المؤدية إليه، في محاولة لمنع المصلين والزائرين من الوصول.

 
gnews

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