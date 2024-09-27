الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل لليوم الـ16

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي في بيان له اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي منذ 16 يوما، وذلك للسماح للمستوطنين المتطرفين اليهود بأداء طقوس تلمودية في الجزء المغتصب من الحرم الإبراهيمي الشريف حيث تقع غرفة الأذان.
وأشار الرجبي إلى أن الاحتلال يشدد من إجراءاته على بوابات الحرم، والحواجز العسكرية المؤدية إليه، في محاولة لمنع المصلين والزائرين من الوصول.
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