الاحتلال يمنع الأوقاف من تجهيز المسجد الأقصى لاستقبال رمضان

وشدّدت المحافظة، الاثنين، على أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية باطلة ولاغية وغير شرعية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضافت أن الاحتلال يواصل تضييقه على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث أبعد نحو 25 موظفًا واعتقل 4 منهم، في محاولة لإضعاف قدرة الدائرة على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الأنشطة الدينية.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
بيان عاجل من السلطة الفلسطينية حول الأحداث "المؤسفة" التي وقعت في طوباس
-
استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شرق غزة
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تمسكه بنزع سلاح "حماس"
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس
-
إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في طولكرم
-
إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967
-
إخطارات هدم في بلدة عناتا بالقدس المحتلة