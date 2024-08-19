الاحتلال يمنع المركبات من الدخول أو الخروج من طولكرم

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت جسر جبارة وتمنع المركبات من الدخول أو الخروج من مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

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