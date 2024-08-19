الاحتلال يمنع المركبات من الدخول أو الخروج من طولكرم

وتجري قوات الاحتلال منذ أمس الأحد، عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين في عدة قرى جنوب طولكرم، كما أخضعت سكانها للاستجواب بحثا عن منفذ العملية التي أدت لمقتل جندي إسرائيلي.
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