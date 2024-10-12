الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيدا شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة، ويمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً حتى الآن.

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