الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيدا شمال قطاع غزة

وأوضح المكتب في بيان، انه لليوم الثامن على التوالي من حصار جباليا وشمال غزة؛ يمنع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً.
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