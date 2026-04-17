الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى من دخوله لأداء صلاة الجمعة

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
 
الجمعة، 17-04-2026 01:03 م
الوكيل الإخباري-   منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.اضافة اعلان


واستدعت شرطة الاحتلال الخطيب للتحقيق في مركز شرطة القشلة الأحد المقبل.
 
 


خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

فلسطين الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى من دخوله لأداء صلاة الجمعة



 
 






