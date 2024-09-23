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الاحتلال يمنع دبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل

جانب من منع الاحتلال لديبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي
جانب من منع الاحتلال لديبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي
الإثنين، 23-09-2024 12:48 م
الوكيل الإخباري-   منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أعضاءً من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين من دخول منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بأن أعضاء السلك الدبلوماسي كانوا يقومون بجولة ميدانية في محافظة الخليل وبلدتها القديمة.

وأشارت إلى أن منع الاحتلال الدبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي، يأتي في محاولة لمنعهم من الاطلاع على ما يتعرض له الحرم من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه.

ولفتت الوزارة إلى أنها بالتعاون والتنسيق مع محافظة الخليل نظمت جولة ميدانية لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، إذ شارك فيها 30 سفيرا ورئيس بعثة ومنظمة دولية، لإطلاعهم على واقع المحافظة وبلدتها القديمة التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من الاحتلال ومليشيات المستعمرين.
 
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