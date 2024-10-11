الاحتلال يمنع فلسطينيين من قطف الزيتون بالضفة

وقال رئيس مجلس محلي قرية دوما جنوب نابلس (شمال) إن "قوات من جيش الاحتلال اقتحموا مزارع مواطنين كانوا يقطفون الزيتون، وطاردتهم ومنعتهم من البقاء في أرضهم وأبلغوهم بمنع الوجود في المنطقة".
وذكر أن "جيش الاحتلال طلب من المزارعين الحصول على تنسيق مسبق لدخول أراضيهم المقدر مساحتها بنحو 250 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)".
c7mob
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