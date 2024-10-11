 
الجمعة 2024-10-11 05:26 م
 

الاحتلال يمنع فلسطينيين من قطف الزيتون بالضفة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 11-10-2024 04:25 م
الوكيل الإخباري-   منع جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المزارعين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون، وأجبرهم على مغادرة حقولهم.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس محلي قرية دوما جنوب نابلس (شمال) إن "قوات من جيش الاحتلال اقتحموا مزارع مواطنين كانوا يقطفون الزيتون، وطاردتهم ومنعتهم من البقاء في أرضهم وأبلغوهم بمنع الوجود في المنطقة".

وذكر أن "جيش الاحتلال طلب من المزارعين الحصول على تنسيق مسبق لدخول أراضيهم المقدر مساحتها بنحو 250 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)".
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